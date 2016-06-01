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Черчесов ушел из «Легии»

1 июня 2016, 19:32
15

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Легии».

Сообщается, что расставание произошло по обоюдному согласию сторон. Вместе с наставником из клуба ушел весь тренерский штаб. Напомним, Черчесов привел «Легию» к победе в чемпионате и Кубке Польши.

«Мы хотим поблагодарить Станислава Черчесова за профессиональное отношение и победы в чемпионате и Кубке страны. Под его руководством в команде были гармония и взаимоуважение. Мы желаем нашему бывшему главному тренеру успехов в дальнейшей карьере», – прокомментировал это событие президент польского клуба Богуслав Леснодорски.

Источник: ФК «Легия»
Европа Легия Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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tier.tnd
1464799937
По деньгам не договорились, все понятно! Курбаша вроде с Ростовом все утрясли.
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джон базелон
1464800148
????
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allkeeper
1464800900
Нехорошо, Станислав Саламович, нехорошо(((
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zagrizlik
1464801029
В сборную,раз лёня отказывается.
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KARAT777
1464801174
В Анжи будет хороший вариант или Рубин
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ivanthebest
1464804326
Ну и? А в ЛЧ с Легией пофеерить было не вариант? Хотя конечно бабло превыше всего...
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Mr.Saladi
1464808790
Ну и куда теперь?
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sour12
1464809601
так в сборную, он там быстро порядок наведёт...хотя наверно у него не получится в сборной из за того что там далеко не всё тренер решает, поссорится с руководством рфс.....хотя мне кажется он бы справился со сборной у него хороший европейский опыт и он реально может выстроить игру и что главное наладить дисциплину.
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Taps
1464809903
Русофобия в действии ?
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meiram
1464810004
Может Черчесова в "Анжи", он умеет строить добротную команду, которую будуть уважать лидеры чемпионата!
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