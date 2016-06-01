Черчесов ушел из «Легии»

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Легии».

Сообщается, что расставание произошло по обоюдному согласию сторон. Вместе с наставником из клуба ушел весь тренерский штаб. Напомним, Черчесов привел «Легию» к победе в чемпионате и Кубке Польши.

«Мы хотим поблагодарить Станислава Черчесова за профессиональное отношение и победы в чемпионате и Кубке страны. Под его руководством в команде были гармония и взаимоуважение. Мы желаем нашему бывшему главному тренеру успехов в дальнейшей карьере», – прокомментировал это событие президент польского клуба Богуслав Леснодорски.