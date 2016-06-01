Черчесов и «Легия» не могут договориться о продлении контракта

Станислав Черчесов может покинуть «Легию» этим летом. Как сообщает Legia Sport, во вторник российский специалист в Инсбруке встречался со спортивным директором польского клуба Михалом Жевлаковым. Переговоры между сторонами о продлении контракта зашли в тупик.

Черчесов требует от «Легии» включение в тренерский штаб еще одного специалиста, а также гарантии усиления состава перед стартом квалификационного раунда Лиги чемпионов. Варшавский клуб не уверен в том, что сможет удовлетворить пожелания 53-летнего специалиста и оценивает шансы на пролонгацию соглашения как минимальные.

Напомним, Черчесов возглавил «Легию» в октябре 2015 года. Тогда команда отставала от лидера национального первенства на 10 очков, однако по итогам сезона стала чемпионом страны и выиграла Кубок.