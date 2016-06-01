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    Брайар: «Во Франции нет расизма»

    Государственный секретарь Франции по делам спорта Тьерри Брайар встал на защиту главного тренера национальной команды Дидье Дешама, имя которого в последнее время связывается с расистским скандалом. Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил недавно, что Дешам при составлении заявки на Евро-2016 поддался давлению расистской части страны.

    «Здесь не о чем спорить. Нет абсолютно никакого расизма в Федерации футбола Франции. Выбор Дидье Дешама сделан на основе навыков игроков и технических критериев», – приводит слова Брайара L'Equipe.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2016 10:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 2 июня 2016, 11:26

      Только не надо врать! Бензема не взяли из-за скандала... Как можно усомниться в навыках нападающего играющего в Мадридском Реале?

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