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    Футболисты сборной России выбрали игровые номера

    Российский футбольный союз подал в УЕФА заявку национальной команды России для участия в Евро-2016, который пройдет во Франции. Стоит отметить, что новичок команды Роман Нойштедтер выбрал 5-й номер.

    Вратари: 1. Игорь Акинфеев; 12. Юрий Лодыгин; 16. Маринато Гилерме.

    Защитники: 2. Роман Шишкин; 3. Игорь Смольников; 4. Сергей Игнашевич; 5. Роман Нойштедтер; 6. Алексей Березуцкий; 14. Василий Березуцкий; 21. Георгий Щенников; 23. Дмитрий Комбаров.

    Полузащитники: 7. Игорь Денисов; 8. Денис Глушаков; 11. Павел Мамаев; 13. Александр Головин; 15. Роман Широков; 17. Олег Шатов; 18. Олег Иванов; 19. Александр Самедов; 20. Дмитрий Торбинский.

    Нападающие: 9. Александр Кокорин; 10. Федор Смолов; 22. Артем Дзюба.

    Источник: РФС

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    01.06.2016 06:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +215

      iuda 1 июня 2016, 14:24

      13 номер можно было и немцу отдать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 1 июня 2016, 11:47

      Головину досталось, что осталось.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 июня 2016, 08:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      БРЕВНО, КАК БЫЛО 22-М, ТАК И ОСТАЛОСЬ))))

      -6
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 июня 2016, 08:01

      Неужели все отказались от 5 номера и отдали новичку?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      U-Jin > ДАША Д 1 июня 2016, 09:18

      я думаю все от 13-го отказались)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 1 июня 2016, 07:58

      Дольше всех Акинфеев выбирал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2016, 07:44

      Удачи на Евро-2016!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 1 июня 2016, 07:26

      Кокоша не достоин номера 9!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 1 июня 2016, 07:02

      Удачи с чехами!

      2
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