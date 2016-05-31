Мхитарян не будет продлевать контракт «Боруссией»

Агент полузащитника «Боруссии» Генриха Мхитаряна Мино Райола подтвердил слухи о том, что игрок не захотел продлевать контракт с дортмундцами.

«Не вижу смысла сейчас подписывать новый контракт, так как у Генриха действующее до 2017 года соглашение с «Боруссией». У нас еще будет время для того, чтоб обдумать будущее», — сказал Райола.

В то же время местная пресса сообщает, что на Мхитаряна претендуют «Арсенал» и «Челси», но сам футболист не уйдет из клуба до того, как закончится его контракт.