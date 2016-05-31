Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мхитарян не будет продлевать контракт «Боруссией»

31 мая 2016, 10:24
6

Агент полузащитника «Боруссии» Генриха Мхитаряна Мино Райола подтвердил слухи о том, что игрок не захотел продлевать контракт с дортмундцами.

«Не вижу смысла сейчас подписывать новый контракт, так как у Генриха действующее до 2017 года соглашение с «Боруссией». У нас еще будет время для того, чтоб обдумать будущее», — сказал Райола.

В то же время местная пресса сообщает, что на Мхитаряна претендуют «Арсенал» и «Челси», но сам футболист не уйдет из клуба до того, как закончится его контракт.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Боруссия Д Арсенал Челси Мхитарян Генрих
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1464684148
У Марко?
Ответить
levon_man
1464687684
ДА, бомбардир дает. Немцы его Мики зовут
Ответить
BvB09|Heja Bvb
1464692851
только не в АПЛ , загубит карьеру
Ответить
diadushka
1464695393
Это опять слухи! Зачем ему переходить в АПЛ? Переход в любой клуб АПЛ - понижение!!!
Ответить
levon_man
1464697851
Сейчас в АПЛ соберутся мощные силы, однако идти в АПЛ смысла тоже не вижу. Очень много игр и еще больше травм.
Ответить
diadushka
1464768356
В Ювентус надо ему идти, идеально было бы
Ответить
Главные новости
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
1
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
2
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
4
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
1
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
«Реал» достиг устного соглашения о трансфере ивуарийца за 120+ миллионов
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ФотоДжеко определился с местом продолжения карьеры
5 августа
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
Фото«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 100+ миллионов, его подпишет «Реал»
28 июля
2
«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего
27 июля
«Бавария» покупает игрока из Гамбии
27 июля
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
27 июля
9
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
26 июля
2
«Реал» согласовал трансфер Диоманде – известна сумма сделки
26 июля
1
Глава «Динамо» видит прогресс команды при Шварце
26 июля
3
«Реал» готов заплатить более 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
Диоманде перейдет в «Реал» за 115-120 миллионов
25 июля
1
«Реал» предложил 100 миллионов за 19-летнего нападающего
25 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+