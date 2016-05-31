Малафеев: «В любом случае пойдем на игру России с Англией»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев не будет сдавать билеты на матч Евро-2016 между россиянами и англичанами. Напомним, что западные СМИ сообщили о возможной террористической угрозе во время игры.

«Билеты заказали заранее, так что в любом случае пойдем на игру. Определенные сомнения, конечно, есть, но очень рассчитываю, что все будет нормально не только на этой встрече, но и на всех остальных. Если людям в самолете перед взлетом говорят, что он сломан, и все выходят, не будешь же оставаться со словами: «Нет, я все равно полечу». Если угроза за несколько дней до матча станет реальной, всех об этом предупредят и попросят отказаться от посещения Марселя, прислушаемся. Но это должна быть совершенно явная угроза», — сказал Малафеев.