Гасилин: «У меня все мысли о «Зените»

Форвард «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о времени, проведенном за вторую команду немецкого «Шальке», в которой он выступал на правах аренды.

«Я играл во второй команде «Шальке». Провел 32 матча, забил 14 мячей. Довольным быть нельзя, но для меня это был неоценимый опыт.

Теперь у меня все мысли о «Зените», у меня еще год контракта с клубом. Я хочу показать, что питерские воспитанники заслуживают шанса играть в первой команде «Зенита»», — выступил с заявлением Гасилин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Отметим, что в минувшем сезоне Гасилин стал лучшим бомбардиром молодежного состава «Шальке».