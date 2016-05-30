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  • Акинфеев: «По себе знаю, что малейшая ошибка может привести к катастрофе»

Акинфеев: «По себе знаю, что малейшая ошибка может привести к катастрофе»

30 мая 2016, 21:24

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о психологическом состоянии игроков национальной команды перед чемпионатом Европы.

– Как сразу же после такого напряженного сезона в клубе переключиться на дела сборной? По сути, перед отъездом в Швейцарию у футболистов было всего два выходных дня.

– С тем, чтобы просто переключиться, никаких проблем нет. Здесь собраны опытные футболисты, мы прекрасно знаем, что предстоит ехать в сборную, понимаем, какая работа во время подготовки нам предстоит. Другое дело, что сезон действительно получился тяжелым, прежде всего в психологическом плане. Понятно, что всегда хорошо быть не может, порой ты не только побеждаешь, но и испытываешь горечь поражений. Все уже позади, и сейчас, на этом сборе, мне кажется, что отдых был не особо нужен. Готовимся к новым матчам, теперь в составе сборной.

– Насколько важна эмоциональная составляющая на таком турнире, как чемпионат Европы?

– Там будет важно все. Нельзя давать слабину, играть спустя рукава. По себе знаю, что малейшая ошибка может привести к катастрофе, к массе негатива. На тебя смотрит вся твоя страна, весь мир. Это огромная ответственность, нужно быть полностью готовым абсолютно во всех компонентах.

– Мне просто кажется, что развязка чемпионата России на какое-то время могла едва ли не полностью опустошить запасы эмоций. Один только золотой поединок ЦСКА против «Рубина» чего стоит.

– Скажу так. Когда у тебя нет права на ошибку, когда ты должен только побеждать, это неимоверно сложно. Гораздо тяжелее, чем в ситуации, когда присутствует очковый запас. Мы справились, но это действительно было очень нелегко. И для меня, и, думаю, для всех партнеров по команде, – подытожил Акинфеев.

Источник: Бобсоккер
Чемпионат Европы Россия Акинфеев Игорь
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