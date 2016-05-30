Фанаты «Ростова» подали петицию на имя губернатора области

Болельщики «Ростова» пытаются повлиять на ситуацию вокруг наставника команды Курбана Бердыева. Группа фанатов отправила петицию в адрес губернатора области Василия Голубева на сайт Change.org, в которой попросили его сделать все возможное, чтобы сохранить главного тренера на своем посту. Меньше чем за день петицию подписали более 250 человек.

«Курбан Бердыев не хочет больше ждать, когда «Ростов» решит вопрос с финансированием на следующий сезон. Так пусть губернатор Василий Голубев, который говорил: «У «Ростова» есть будущее! Мы сделаем все, чтобы это будущее состоялось». Где это будущее, Василий Юрьевич? Без Бердыева у «Ростова» нет будущего!» – говорится в петиции.

Напомним, сегодня Бердыев даст ответ «Ростову» о своем будущем в первой половине дня.