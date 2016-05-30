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Фанаты «Ростова» подали петицию на имя губернатора области

30 мая 2016, 10:14
8

Болельщики «Ростова» пытаются повлиять на ситуацию вокруг наставника команды Курбана Бердыева. Группа фанатов отправила петицию в адрес губернатора области Василия Голубева на сайт Change.org, в которой попросили его сделать все возможное, чтобы сохранить главного тренера на своем посту. Меньше чем за день петицию подписали более 250 человек.

«Курбан Бердыев не хочет больше ждать, когда «Ростов» решит вопрос с финансированием на следующий сезон. Так пусть губернатор Василий Голубев, который говорил: «У «Ростова» есть будущее! Мы сделаем все, чтобы это будущее состоялось». Где это будущее, Василий Юрьевич? Без Бердыева у «Ростова» нет будущего!» – говорится в петиции.

Напомним, сегодня Бердыев даст ответ «Ростову» о своем будущем в первой половине дня.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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007_BOND
1464594380
Все ясно, денег нет и не будет!
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Диктор
1464594413
Просрали спеца
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castromen
1464596480
Нет желания ухода КББ из Ростова. Будет обидно потерять боеспособную команду с Региона. С Бикиечем они дадут шороха в Европах.
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алекс88
1464601846
С пустословами никто работать не хочет....не удивлюсь если за кбб и пол состава Ростова на выход пойдут
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a-rakhmatov
1464605172
Администрация ничего не решит, нужен олигарх ! Кто вложит в Ростов с Бердыев, тот получит чемпиона. В противном случае Курбан сделает чемпионом Спартак, а так хочется видеть золотой Ростов!!!
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Black Giz
1464613051
Как всегда слова расходятся с делом. Как это уже достало.
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bomilazdeshnii
1464615668
Берите Красножана
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