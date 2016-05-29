Директор «Манчестер Сити»: «Методы работы Моуринью постоянно создают конфликты»

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано рассказал о том, почему в свое время на пост главного тренера «Барселоны» был назначен Хосеп Гвардиола, а не наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«У них обоих есть свои достоинства, но на воображаемой шкале тренеров они находятся на противоположных концах. С одной стороны у нас был опытный тренер, добивавшийся успеха, с сильным характером и сомнительной репутацией. С другой — очень талантливый человек, знавший о клубе все, но не имевший никакого опыта работы тренером.

Тренер — это лицо клуба, он представляет его каждую неделю. Он должен быть достаточно осторожным и сдержанным: уважать соперников, судей, в общем — соблюдать Fair Play. Ему нужно не вступать в конфликты со СМИ, а говорить об игре и игроках. Методы работы Моуринью постоянно создают конфликты вокруг него, что в итоге распространяется и на команду», — заключил Сориано.