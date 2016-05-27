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    Глеб: «В «Барселоне» Ибрагимович гонял всех, кроме Месси и Анри»

    Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал об опыте выступления за «Барселону» вместе с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

    «Златан — сумасшедший, конечно. Швед по национальности, а так — чистый славянин. Характер озорной. Он реально такой подходил ко всем в команде и говорил: «Я Златко! Я – лучший!» Гонял каждого, кроме Месси и Анри. Подойдет, например, и ногу на плечо закинет Пуйолю, прямо на тренировке. Карлес в шоке: « Ибра, ты что?!» А тот смотрит и ржет. К Пуйолю иной соперник подойти боялся, а тут такой Златан явился. Не шучу, Ибра реально считал, что лучше всех. Еще эти манеры его своеобразные.

    Вот, например, упражнение – борьба в воздухе плечом к плечу. Как-то все разобрались на пары, а мы остались вдвоем. Подходит такой: «Давай с тобой». Я говорю: «Да ну, убьешь меня». Он: «Не, я легонько, аккуратно», — и лицо такое доброе делает. Согласился, выпрыгиваю, а потом темнота. Открываю глаза, лежа в десяти метрах. А Златан стоит надо мной и хохочет. Весело ему», – сказал Глеб.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.05.2016 15:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +806

      тигрик 28 мая 2016, 15:18

      аххахаха...Глебу книжки бы писать...я аж зачитался и все ярко себе представил)))

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 мая 2016, 22:11

      Понторез

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 27 мая 2016, 18:31

      Глебу пора писать мемуары - так интересно он рассказывает. Здесь правда дан маленький отрывок из огромного интервью, оно доступно на многих ресурсах.

      3
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      Рейтинг: -5

      Егориус 27 мая 2016, 18:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Анри не играл в Барсе..

      -15
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Егориус 27 мая 2016, 18:27

      Если это так, тогда Ельцин не был президентом РФ.

      6
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      Рейтинг: +11227

      alp 27 мая 2016, 17:09

      надо было напихать в щщи.. но европейцы всегда славян боялись..

      -2
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > alp 27 мая 2016, 18:32

      Такого не каждый человек осилит. Надо было всей командой разукрасить его веселое лицо.

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 мая 2016, 16:50

      Так он и есть Славянин.Босниец-хорват.

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Тraumtanzеr 27 мая 2016, 18:37

      И тюркские корни имеет.

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 27 мая 2016, 16:24

      Прикольно там у них было)))

      0
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      Рейтинг: -22

      Foot OL 27 мая 2016, 15:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Потом ночью лежу на сборах в кровати и чувствую что меня кто-то чпокает. Опять этот Ибрагимович. И говорит мне - смотри какой у меня здоровенный. Весело ему" - сказал Глеб

      -33
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > Foot OL 27 мая 2016, 15:50

      Для вас есть свои сайты. Здесь твои фантазии неуместны!!!!!!!!!

      17
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Foot OL 27 мая 2016, 16:00

      Грязный ублюдок

      6
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Foot OL 27 мая 2016, 16:21

      ХААХАХАХАА!!)) Нормально он отшутил...)) Я ЗЛАТКО...!!! Вот ржака!!!)))

      -1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Foot OL 27 мая 2016, 17:21

      да все правильно написал, а то Глебка чет прям некрасиво базарит....типо как бы привлекает к се внимание, а вот когда я был в Барсе....как бабка на лавочке ипт аж противно....

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Foot OL 27 мая 2016, 18:38

      Ржунимагу!!!

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