Капелло отказался работать экспертом на матче Россия – Англия

Итальянский специалист Фабио Капелло отказался работать экспертом на телевидении во время матча чемпионата Европы между сборными России и Англии. Об этом сообщил сын и агент 69-летнего тренера Пьерфилиппо Капелло.

«К Фабио обращались с итальянского телевидения, чтобы он выступил в роли эксперта на игре Англия – Россия, но он ответил отказом, – сказал Пьерфилиппо Капелло.

Напомним, что Капелло возглавлял сборную Англии с 2008 по 2012 год, а сборную России – с 2012 по 2015-й.