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    Капелло отказался работать экспертом на матче Россия – Англия

    Итальянский специалист Фабио Капелло отказался работать экспертом на телевидении во время матча чемпионата Европы между сборными России и Англии. Об этом сообщил сын и агент 69-летнего тренера Пьерфилиппо Капелло.

    «К Фабио обращались с итальянского телевидения, чтобы он выступил в роли эксперта на игре Англия – Россия, но он ответил отказом, – сказал Пьерфилиппо Капелло.

    Напомним, что Капелло возглавлял сборную Англии с 2008 по 2012 год, а сборную России – с 2012 по 2015-й.

    Источник: ТАСС

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    27.05.2016 12:20
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 мая 2016, 13:40

      Маловато предложили. У него в России аппетит разыгрался

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