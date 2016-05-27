Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веденеев: «У Дзюбы язык как помело!»

    Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита», тренер школы «Зенит-84» Сергей Веденеев рассказал о преимуществах форварда сборной России Артема Дзюбы, которые помогают ему поддерживать положительную атмосферу в коллективе.

    «Кто был сердцем чемпионского «Зенита» 1984-го? Душой свободного времени был Желудков – слава богу, что в команде оказался взвинченный человек. Который поддерживал эмоциональный фон. Когда сидишь неделями на базе, очень важно, чтоб такой был. Чем Дзюба хорош? У него язык как помело! Он поддерживает фон, это клоун!

    Если в команде нет клоуна, тогда тренер должен на себя брать эту работу. А если тренер вроде Виллаш-Боаша, и в команде нет клоуна – ситуация скверная. Слишком много клоунов – тоже плохо. Потому что клоуны – любители гульнуть. Как правило. Могут потащить за собой весь коллектив. Есть лидер по деловым качествам, лучший на поле. Есть лидер официально выбранный – капитан. Но главный в команде – клоун! У него самое сильное влияние на футболистов», – считает Веденеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 27 мая 2016, 13:52

      Был игрочишкой, стал клоуном. Прогресс.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 27 мая 2016, 12:59

      Заголовок не соответствует смыслу статьи.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 мая 2016, 12:58

      Вот в чем я с ним согласен-что Дзюба клоун по жизни.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 27 мая 2016, 12:16

      Серёжа , ты молодец, но лучше детей тренируй!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 27 мая 2016, 12:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть Дзюба болтает, что хочет, лишь бы голы забивал)))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 27 мая 2016, 11:44

      клоун плин)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 мая 2016, 10:33

      Прям не сборная а цирк какой то, хотя нашим ногомячистам и это выражения подойдет:
      "Мы своё призванье не забудем, СМЕХ и радость мы приносим людям"
      ))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 мая 2016, 10:09

      у него и в голове помело

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 27 мая 2016, 09:18

      Веденеев, у тебя температура зашкалила? Ты же норм пацан был

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 27 мая 2016, 09:09

      Очень странный контекст.
      Не похоже на Веденеева.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11