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    Уэльс потерял защитника из-за травмы

    Защита сборной Уэльса понесла потерю перед стартом Евро-2016 во Франции. Футболист «Блэкберн Роверс» Адам Хэнли исключен из расширенной заявки сборной из-за травмы, которая помешает ему принять участие в турнире, сообщает BBC.

    21-летний игрок получил травму и уже покинул тренировочный лагерь национальной команды Уэльса, которая находится в Португалии. Это стало второй потерей команды за последние несколько дней.

    Уэльс является соперником сборной России по группе B на Евро-2016. Матч Россия – Уэльс состоится 20 июня на стадионе «Мунисипал» в Тулузе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 мая 2016, 07:10

      Толи дело наши, в сборной кайфуют, видать не тренируются и потерь никаких.
      Так глядишь все матчи проведут в большинстве.

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