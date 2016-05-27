Торбинский: «Сейчас мне уже неважно, на какой позиции играть»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский поделился размышлениями о необходимости играть в защите.

«Несколько лет назад я мог бы сказать тренеру, что не хочу играть на этой позиции, она не родная, мне удобнее действовать в центре полузащиты. Сейчас, когда мне уже за 30, я просто хочу играть, и неважно, на какой позиции», – сказал Торбинский.

Также футболист отметил, что накануне Евро-2016 общественность проявляет к сборной меньший интерес, чем перед чемпионатом Европы 2008 года.

«По сравнению с чемпионатом Европы 2008 года, я отмечу отсутствие большого ажиотажа. Тогда на наши тренировки приходили группы людей, целая трибуна однажды была заполнена. Сейчас – только журналисты. Может, это для нас и к лучшему, сбор очень тяжелый».