Луческу может вернуть Денисова в «Зенит»

Пусть в пердиве тусуется.
Известный спортивный комментатор Алексей Андронов считает, что полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Денисов может вернуться в «Зенит».
«Неизвестно, достроят ли стадион в Санкт-Петербурге, но на нем, видимо, может сыграть Игорь Денисов. «Зенит» готов его вернуть, дело за Луческу!» – написал Андронов в своем Twitter.
Напомним, что 32-летний футболист выступает за «Динамо» с 2013 года. По итогам прошедшего чемпионата столичный клуб вылетел в ФНЛ.
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— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 26 мая 2016 г.