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    Луческу может вернуть Денисова в «Зенит»

    Известный спортивный комментатор Алексей Андронов считает, что полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Денисов может вернуться в «Зенит».

    «Неизвестно, достроят ли стадион в Санкт-Петербурге, но на нем, видимо, может сыграть Игорь Денисов. «Зенит» готов его вернуть, дело за Луческу!» – написал Андронов в своем Twitter.

    Напомним, что 32-летний футболист выступает за «Динамо» с 2013 года. По итогам прошедшего чемпионата столичный клуб вылетел в ФНЛ.

    Источник: Twitter

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    26.05.2016 18:04
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +803

      jet andy 27 мая 2016, 13:53

      Пусть в пердиве тусуется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 27 мая 2016, 01:46

      а он нужен луческу или зениту!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 мая 2016, 22:40

      А как же его обещание????????

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 26 мая 2016, 22:23

      Охрененно какой-то комментатор там считает , уже новости такие,что Луческу обязан Денисова вернуть

      0
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 26 мая 2016, 22:22

      Андронов хохол - всезнайка? Сиди и следи вот то за Селезневым

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 26 мая 2016, 22:19

      денисов шлак и нытик . пусть в фнл сидит попрошайка

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 мая 2016, 22:04

      А на фига эта нада???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 мая 2016, 21:58

      Кто? Андронов? По-моему любая баба Валя на рынке и то более точно сможет сказать кто куда перейдёт, чем Андронов....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 26 мая 2016, 21:47

      "Неизвестно, достроят ли стадион в Санкт-Петербурге, но на нем, видимо, может сыграть Игорь Денисов."
      как же денисов может сыграть, если не известно достоят стадион или не достроят ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 26 мая 2016, 21:32

      все лучше чем юсуп

      -1
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