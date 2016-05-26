Исаев: «Сейчас игроки думают только о контрактах, о деньгах»

Известный советский футболист и тренер Анатолий Исаев пожаловался, что посещаемость чемпионата России достаточно мала, люди перестали ходить на футбол, а также считает, что игрокам стоит больше думать об игре в мяч, чем о деньгах.

«Народу мало ходит на футбол. Вспоминаю свои юношеские годы и пытаюсь понять, как это все произошло. Мы жили не очень хорошо – война, ели мало. Но несмотря на это, мы находили время, чтобы поиграть футбол. Те тяжелые времена помогли нам выйти на хороший уровень, мы помогали друг другу играть, это нас объединяло. Это и привело нас к большому футболу,

Сейчас ребята думают только о контрактах, о деньгах. Они получают космические суммы, надо же за них отвечать. Мы зарабатывали так, чтобы прокормить свою семью, родителей. А они получают, а не заработают. За это стыдно. Непонятно, почему так случается.

У нас раньше и тренера то не было. Где-то что-то увидели – показали это в игре. Вот мы с Никитой Павловичем вдвоем тренировали «Спартак». Сейчас у каждого игрока чуть ли не свой тренер. Даже у вратарей. Раньше были такие вратари, которым забить было и невозможно. Это был красивый футбол. У каждого журналиста тоже есть своя любимая команда. Мы приходим на стадион смотреть или на команду, или на игрока. Я горжусь тем, что лучшие футболист за все времена играл в наше время – это Пеле.

Надо отобрать столько денег, сколько сейчас игроки получают, наверное, чтобы вернулся красивый футбол», – приводит слова Исаева корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.