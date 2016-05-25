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    Нойштедтер: «Очень рад уникальной возможности выступать за сборную России»

    Хавбек «Шальке» и сборной России Роман Нойштедтер сообщил, что в ближайшие несколько дней получит российский паспорт. Кроме того, игрок подчеркнул, что не получал никаких предложений о выступлении за сборную Украины.

    «Паспорт получу через 3-4 дня. Я очень рад, что мне дали уникальную возможность выступать за сборную России, еще и на Евро. Разговоров о позиции в сборной пока не было. Я могу сыграть и в центре обороны, и в полузащите.

    Я никогда не получал предложений от Украины. Да, я там родился, это не чужая для меня страна, потому и появилось то видео, где я тепло отзываюсь об Украине», – сказал Нойштедтер.

    Напомним, что сегодня полузащитник получил статус гражданина России указом президента страны Владимира Путина.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2016 22:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 мая 2016, 08:08

      Да уж без него сборная России была бы очень бледной!!! Еще бы посмотреть на него в игре. Удивительно что из 16 команд премьер лиги не нашлось игрока лучше... Чье же это протеже???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2016, 04:50

      Поздравляю! Но хотелось хотя бы минут десять увидеть Нойштедтера( уф, кое- как справилась, чтобы правильно написать его фамилию0 на поле, что он вообще из себя представляет, я думаю не одна я такая профаманка

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 26 мая 2016, 01:41

      Чем же ты такую милость заработал?

      0
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      Рейтинг: +65

      Astonreal > allkeeper 26 мая 2016, 02:58

      Игрой за клуб

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