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    «Сток Сити» предложил 15 миллионов за Витселя

    «Сток Сити» включился в борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. По информации источника, «гончары» предложили петербургскому клубу 15 миллионов евро за 27-летнего бельгийца.

    Напомним, что в число претендентов на хавбека также входит «Рома», которую возглавляет экс-наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. Контракт игрока с «Зенитом» заканчивается летом 2017-го года.

    В прошедшем розыгрыше РФПЛ Витсель забил три гола и сделал одну результативную передачу в 29-ти матчах.

    Источник: Calciomercato

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    25.05.2016 22:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 25 мая 2016, 23:43

      Витсель ещё дороговат для этого сток-магазина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 25 мая 2016, 22:45

      Пфф, ну-ну. Надо минимум +10 лямов к цене игрока, иначе в Зените даже смотреть не будут на предложение

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 25 мая 2016, 22:42

      Очередная утка.

      1
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