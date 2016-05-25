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    Самуэль завершил карьеру

    Экс-защитник сборной Аргентины Вальтер Самуэль решил завершить карьеру. В прошедшем сезоне 38-летний игрок защищал цвета «Базеля», приняв участие в 16-ти поединках швейцарского чемпионата и отметившись одним голом.

    За свою карьеру Самуэль поиграл за такие клубы как: «Ньюэллс Олд Бойз», «Бока Хуниорс», «Рома», «Реал» и «Интер». В коллекции трофеев аргентинца – шесть титулов чемпиона Серии А, три кубка и пять суперкубков Италии. Помимо этого, защитник становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

    В составе сборной Аргентины Самуэль провел 56 матчей, отметившись пятью забитыми мячами.

    Источник: ANSA

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    25.05.2016 19:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 мая 2016, 05:13

      Была шокирована, прочитав только фамилию САМУЭЛЬ( А может это даже и не фамилия, как там и них, и не разберешь даже), но потом поняла что это не Э,ТОО, которого я очень обожаю!

      -1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 26 мая 2016, 01:09

      классный игрок!!!

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 26 мая 2016, 00:12

      Неплохой показатель для защитника)) даже очень неплохой)) дай бог хорошего продолжения!

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      Рейтинг: +17

      kex7 25 мая 2016, 20:22

      Удачи ему

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