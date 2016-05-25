Вслед за Сахо и Вараном Евро-2016 может пропустить Матье

Защитник «Барселоны» Жереми Матье может не сыграть на чемпионате Европы. Сообщается, что 32-летний футболист получил мышечное повреждение по ходу финального матча Кубка Испании с «Севильей», на восстановление которого уйдет порядка 10 дней.

Тренерский штаб сборной Франции на данный момент раздумывает над тем, включать ли игрока в окончательную заявку национальной команды на Евро.

Напомним, ранее из-за употребления допинга на чемпионат Европы не смог поехать Мамаду Сахо, а на этой неделе стало известно, что домашний турнир также пропустит другой центральный защитник – Рафаэль Варан, который получит травму.