Эмери не намерен уходить из «Севильи»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери не собирается в ближайшее время покидать испанский клуб. Об этом сообщил президент красно-белых Хосе Кастро.

«Эмери сказал, что даже не думает об уходе из «Севильи». Было время, когда мы были вынуждены расставаться с людьми, чтобы расти дальше, но теперь мы конкурентоспособная команда. Хотим сохранить игроков и тренерский штаб», – сказал Кастро.

Напомним, что в услугах Эмери выразили заинтересованность «Милан» и «Эвертон».