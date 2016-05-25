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    Эмери не намерен уходить из «Севильи»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери не собирается в ближайшее время покидать испанский клуб. Об этом сообщил президент красно-белых Хосе Кастро.

    «Эмери сказал, что даже не думает об уходе из «Севильи». Было время, когда мы были вынуждены расставаться с людьми, чтобы расти дальше, но теперь мы конкурентоспособная команда. Хотим сохранить игроков и тренерский штаб», – сказал Кастро.

    Напомним, что в услугах Эмери выразили заинтересованность «Милан» и «Эвертон».

    Источник: ФК «Севилья»

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    25.05.2016 16:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 26 мая 2016, 10:41

      конечно, год назад он вроде как уходил уже. но оставили. и правильно! гармонирует на все 100. Идеальный клуб, идеальный тренер

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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 25 мая 2016, 21:38

      та не стоит ему уходить, Севилья для него как дом родной)

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