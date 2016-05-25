Бэйл: «Болельщики «Реала» могут быть спокойны, ведь мой контракт рассчитан еще на три года»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что не собирается в ближайшее время уходить из мадридского клуба. В минувшем сезоне чемпионата Испании футболист провел 23 матча, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

«Болельщики «Реала» могут быть спокойны, ведь мой контракт с клубом рассчитан еще на три года. Здесь я получаю наслаждение от футбола и чувствую себя здесь очень комфортно. Поверьте, я точно не думаю о завершении карьеры», – сказал Бэйл.