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    Бэйл: «Болельщики «Реала» могут быть спокойны, ведь мой контракт рассчитан еще на три года»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл дал понять, что не собирается в ближайшее время уходить из мадридского клуба. В минувшем сезоне чемпионата Испании футболист провел 23 матча, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

    «Болельщики «Реала» могут быть спокойны, ведь мой контракт с клубом рассчитан еще на три года. Здесь я получаю наслаждение от футбола и чувствую себя здесь очень комфортно. Поверьте, я точно не думаю о завершении карьеры», – сказал Бэйл.

    Источник: Cadena Cope

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    25.05.2016 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 мая 2016, 19:09

      Еще бы в 26 лет задумался о завершении карьеры

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