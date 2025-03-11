В «Динамо» прояснили ситуацию с несостоявшимся возвращением Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, пытался ли клуб вернуть зимой Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».

– Константин Генич сказал, что «Динамо» предлагало вернуться Захаряну этой зимой, чтобы получать больше игровой практики. Было ли такое предложение?

– Официально нет. А неофициально – мне неизвестно.

– Как смотрите на его ситуацию в «Сосьедаде»?

– Я очень хотел бы, чтобы его карьера развивалась более позитивно. Он безумно талантлив.

Мы желаем ему удачи и следим за ним, он хороший футболист. Дай бог ему максимально реализовать свой талант.