В «Динамо» прояснили ситуацию с несостоявшимся возвращением Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, пытался ли клуб вернуть зимой Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».
– Константин Генич сказал, что «Динамо» предлагало вернуться Захаряну этой зимой, чтобы получать больше игровой практики. Было ли такое предложение?
– Официально нет. А неофициально – мне неизвестно.
– Как смотрите на его ситуацию в «Сосьедаде»?
– Я очень хотел бы, чтобы его карьера развивалась более позитивно. Он безумно талантлив.
Мы желаем ему удачи и следим за ним, он хороший футболист. Дай бог ему максимально реализовать свой талант.
- Захарян получил новое повреждение 23 февраля в матче с «Леганесом» (3:0).
- Он открыл счет в игре, но был заменен в перерыве.
- Из-за травм хавбек провел в этом сезоне только 4 матча.
Источник: «Матч ТВ»