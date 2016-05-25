Кейн: «Меня и Варди определенно можно сравнить с Левандовски»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о том, можно ли сравнить его и форварда «Лестера» Джейми Варди с Робертом Левандовски.

«Да, определенно. Когда есть пара нападающих, которые забили 24 и 25 голов за сезон в АПЛ, это значит, что у Англии форварды топ-уровня. В воскресенье мы оба вновь забили – это уже стало для нас хорошей привычкой.

Мы находимся на высшем уровне, мы уверены в себе, мы забиваем голы, и это может продолжаться еще долго», – сказал Кейн.