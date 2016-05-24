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    Осинькин: «Наш единственный ресурс – молодежь»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Осинькин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат первого переходного матча РФПЛ против «Томи» (1:0).

    «Сегодняшняя игра для нас тяжело сложилась. Мы выиграли, но впереди еще ответная игра. Понимаем, что свежести у нас уже не хватает, потому что у «Кубани» очень насыщенный график — шесть игр за 20 дней. Чувствуется, что сил не хватает, но ребята сделали всe от себя зависящее, бились за каждый мяч. Могли и крупнее победить, но главное, что мы едем в Томск с кое-каким преимуществом, а там будет биться.

    Наш единственный ресурс – молодежь, стараемся использовать ее. График немного выбил нас из колеи, по ходу игры на поле у «Кубани» было восемь защитников одновременно – это много. Были проблемы с позиционной игрой, потому что многие играли не на своих позициях, но ребята нашли в себе силы и победили, хочу отдать им должное», – сказал Осинькин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2016 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 25 мая 2016, 07:38

      Мы в вас верим!!!

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 24 мая 2016, 23:23

      В любом случаи Осинькин хоть что то выжимает из состава, что дает очки. Молодец.

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