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    Слуцкий: «Нойштедтеру сложнее остальных»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал об адаптации и возможной роли на поле новичка национальной команды Романа Нойштедтера. Сегодня полузащитник «Шальке» провел свою первую тренировку сборной.

    «Понятно, что он никого не знает и ему сложнее остальных. Но я уверен, что никаких проблем не возникнет.

    Пока не готов ответить на вопрос, может ли он сыграть в полузащите. Нужно посмотреть, потому что прошла только одна тренировка. Ему нужно адаптироваться к схеме. Мы примем решение по ходу тренировочного сбора. Он отыграл в Бундеслиге все матчи, прошло чуть больше недели, все должно быть нормально», – сказал Слуцкий.

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2016 22:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 25 мая 2016, 06:59

      Практически не знаю этого футболиста. Надо думать, что раз так срочно гражданство ему оформили, значит представляет интерес для сборной, видимо Слуцкий что-то в нем увидел.

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 25 мая 2016, 06:57

      как игроки ростова то им надо время на адаптацию как нойштедтер то всё будет хорошо. где логика лёня, за ростовом ты поди следил лучше чем за шальке.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > talgatnurzhanov2006 25 мая 2016, 12:51

      откуда информация о том, за кем он лучше следил? Думаю не из-за шумихи в СМИ он его вызвал. А Ростов силен больше командой и тренером, а не индивидуальным мастерством.

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > Petrak86 25 мая 2016, 20:18

      я тебя умоляю

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 мая 2016, 06:48

      Попал не заслуженно.

      0
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 25 мая 2016, 00:43

      В основу его вместо березы

      -3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 мая 2016, 00:40

      Посмотрим что он сможет в сборной , если конечно шанс Слуцкий ему даст !

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 мая 2016, 00:29

      Нойштедтер обалдел от счастья получив российское гражданство, и теперь не знает что с ним делать.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 мая 2016, 00:26

      Почему раньше не пригласили в сборную? Хотя бы с Францией сыграл втянулся бы в команду, а так будет тяжело и вряд ли он на евро сыграет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > KARAT777 25 мая 2016, 04:55

      потому что он гражданство РФ получил только на днях.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > KARAT777 25 мая 2016, 12:53

      думаю, сыграет, но чисто формально - последние 5-10 минут матча с том случае, когда исход матча будет ясен, т.к. ставить его на ответственные игры или выпускать в ответственный момент игры - без опыта выступлений за сборную глупо. Несыгранность в обороне может стоить очень дорого

      0
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 24 мая 2016, 23:51

      Универсальный игрок, с хорошим опытом и неплохим европейским уровнем. В бундеслиге середняк, но для рфпл был бы чуть ли не топ-игроком. Для обоймы вполне подойдет

      4
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 24 мая 2016, 23:27

      С этим немцем какая то тёмная история-для чего он нужен Лёня , объясни?

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM > pktsoev 25 мая 2016, 00:27

      Щас Слуцкий прибежит и всё тебе расскажет. Он же спать без этого не сможет.

      1
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