Анчелотти: «Реал» показал замечательные результаты во втором круге»

Бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти считает, что нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан отлично поработал с командой. По словам итальянца, даже в случае поражения в финале Лиги чемпионов «Реал» может считать завершающийся сезон успешным.

«Если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, то сезон будет отличным для команды. Если же команда не выиграет финальную игру, в любом случае «Реал» показал замечательные результаты во втором круге», — выразил свою точку зрения Анчелотти.

Напомним, что Зидан возглавил «Реал» после 18-го тура чемпионата Испании. Под его руководством команда финишировала второй в Примере и дошла до финала Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая.