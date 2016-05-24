Алиев: «В чемпионате Киева играл для поддержания формы»

Бывший хавбек «Локомотива» Александр Алиев рассказал о том, как складывается его карьера. Напомним, что в апреле этого года полузащитник был заявлен за любительский клуб «Катандзаро», но в мае команда снялась с чемпионата.

«За эту любительскую команду я играл просто так, для себя, чтобы поддерживать форму. Меня просто пригласил туда друг, попросил поиграть за них в чемпионате города. Я принял участие в нескольких матчах. Приезжал только на игры, в тренировочном процессе не участвовал», — говорит футболист.