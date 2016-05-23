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    Михаил Кержаков: «Когда выступал в ФНЛ, тренер кричал мне: «Давай водки с нами хлопни!»

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об истории, которая произошла с ним во времена выступлений в Футбольной национальной лиге.

    – Константин Генич рассказывал, как впервые попробовал водку – в автобусе люберецкого «Торгмаша», когда команда возвращалась с выезда. Обычная история для низших лиг?

    – Не буду называть фамилии и команду, скажу только, что это было в первом дивизионе. Мы тоже ехали домой после игры, а все самые матерые всегда собирались на задних рядах. Ну и разливали там же, соответственно. И вот сижу я впереди и слышу, как один из тренеров кричит мне: «Давай водки с нами хлопни!». «Не буду», – отвечаю, потому что водку никогда не переносил. «Выпей хоть что-нибудь!» – просят. Говорю: «Максимум, пива мне налейте – его выпью. Но водку – точно нет». Проходит секунд 20, я слышу какие-то шорохи сзади и шепот: «Да тихо-тихо, он не увидит». Оборачиваюсь – а мне в бутылку из-под пива хлещут водку. Хотели, чтобы ерша попробовал – хорошо, что я вовремя заметил.

    – Депутат Анатолий Быков недавно обвинил футболистов «Енисея» в том, что они вышли на матч с «Соколом» в состоянии алкогольного опьянения.

    – А как сыграли-то? Может, они выиграли – тогда в чем обвинять? Я-то встречал таких людей, которые выходили на поле слегка поддатые или с похмелья и играли лучше, чем трезвые. Серьезно! Вот вы смеетесь, а они реально результат приносили!

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.05.2016 17:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 16 июля 2016, 20:37

      жесть

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 мая 2016, 22:55

      Алкоголь в малых дозах снимает стресс,а для футболиста перед матчем это немаловажно! Но у всех людей организм разный,поэтому и дозировка разная! Я знал одного спортсмена,который мог напиться в стельку,а на следующее утро протрезвлялся с помощью кросса на 5 километров!

      1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 23 мая 2016, 21:12

      Василий Кульков)))) без 100 грамм не разбирался в футболе)))

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2016, 19:19

      Ух будет Ионову разгулья, вспомнить Питеркое время, да и Погребняку теперь пивка можно жахнуть и до выхода на поле )))

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 мая 2016, 17:45

      всяко бывает. Думаю, многие видели людей, которые гораздо лучше работают, остограмившись))

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      Рейтинг: +319

      семенчик 23 мая 2016, 17:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прям такой все из себя! Водку не пью это не пью! Верт!

      -4
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