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    Недостроенный стадион «Зенита» подорожает еще на 4 миллиарда

    Смета строительства нового стадиона «Зенита» может вырасти на 4 миллиарда 327 миллионов рублей. Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2007 году, его стоимость на тот момент составляла 6,7 миллиарда рублей.

    «Будет подана поправка БФК, которая подразумевает увеличение стоимости строительства стадиона на 4 миллиарда 327 миллионов рублей», – рассказала глава аппарата бюджетно-финансового комитета (БФК) законодательного собрания Санкт-Петербурга Людмила Дьяконова.

    В начале текущего года официальная смета стадиона составляла 34,9 миллиарда рублей. В феврале текущего года подрядчик попросил комитет по строительству Санкт-Петербурга увеличить финансирование на 435 миллионов рублей из-за подорожания импортного оборудования.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2016 11:53
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    Комментарии71
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 23 мая 2016, 23:43

      ахахаха,еще на 4 млн)). Отдать бы эту одну большую кунсткамеру украинцам в замен Крыма,и все бы встало на свои места. У России Крым,у укропов нищих бомжатский городишко с гнилыми людишками. И Россия перестали бы тратить бабло на этих северных шлюшек.А украм раздолье...Жаль что это нереально((

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 мая 2016, 18:31

      Стадион достроят после перевыборов Путина,силами осужденных по статье "кража госимущества в особо крупных размерах"

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 23 мая 2016, 20:52

      А ты что за воров?

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      Рейтинг: +12

      0990 > 3a zenit 23 мая 2016, 22:27

      а где не воруют в мире... Логика далбаёба. А где нет педофилии? И что теперь?

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 24 мая 2016, 10:59

      Какая халява СССР?Работать нужно везде.Только в норм. Странах эти деньги распределяются среди людей(разными способами)а у нас воруют

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 мая 2016, 17:04

      В ближайшее время обвинят во всем стихию.
      Смоет недостроенный стадион в Финский залив.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 23 мая 2016, 16:46

      Плавненько поднимаем цены на газ для населения любимой страны и !!!--получаем искомую сумму ,с возможностью небольших ,но приятных откатов.

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 мая 2016, 15:39

      Пересажать всех пржектеров.
      Бальзамом будет отмена право проведения ЧМ 2018 в Петербурге.

      4
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      Рейтинг: +31

      Puteec 23 мая 2016, 15:34

      вот жопошники

      1
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      Рейтинг: +12

      0990 23 мая 2016, 15:15

      Почти три прошлогодних бюджета Ростова

      3
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      Рейтинг: +28

      vklceo 23 мая 2016, 15:09

      думается, что если бы стадион строил зенит или газпром, то арена давно была бы готова. а так... кто-то пытается связать это с В.В., кто-то с др. чиновниками, но это не они - это мы такие! любого комментатора посади руководить стройкой и было бы точно так же. ленивые жопы, ждущие шанса урвать кусок. отвратительно и мерзко.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vklceo 23 мая 2016, 17:12

      Не по адресу, строим не мы, отвратительно и мерзко -это к тому кто строит.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vklceo 23 мая 2016, 17:20

      Это не мы.Как говорила В.Новодворская"Оскатинили народ".Мы остатки,после 100лет репрессий.Кого постреляли,кто уехал

      -1
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      Рейтинг: +28

      vklceo > андрей андреев 23 мая 2016, 18:18

      если почитать историю, архивы, то сильно удивишься от числа "угнетенных", не так уж и много и все за дело.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vklceo 23 мая 2016, 19:14

      Это смотря,какое дело.800000расстрелНных и 2 млн посаженых за дело?В какой стране такое было?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > андрей андреев 23 мая 2016, 19:21

      И мне не рассказывай,у меня деда посадили(умер в лагере).Был железнодорожником,пацаны положили кирпич на рельсы.Он не увидел,дрезина какая то перевернулась.Никто не пострадал,а он умер в лагере.2дед не стуканул на друга ,который украл 3кг мяса.Тому 8,деду5.В норм. Странах за это просто с работы выгоняют,хотя кажется за дело

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 23 мая 2016, 20:58

      Документы?Ты в своём уме?Противно слушать,ты враг народа.За воров и убийц

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      Рейтинг: +35

      pipetochka 23 мая 2016, 15:01

      Это же просто пиз...ц, товарищи!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 мая 2016, 14:54

      За последние 16 лет из России вывезено 1трл200млрд$.Думаю в рублях такой и цифры то нет)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > андрей андреев 23 мая 2016, 16:05

      Эти цифры только у астрономов.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 23 мая 2016, 17:17

      Даааа,воруют,видимо,уже в парсеках)))В смысле если выложить дорожку из денег)))(тьфу,тьфу из рублей))

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