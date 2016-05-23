Берлускони планирует остаться у руля «Милана»

Президент «Милана» Сильвио Берлускони планирует остаться на своем посту после продажи акций китайским инвесторам.

«Китайцы хотят избавиться от меня. Я являюсь проблемой для них в этих переговорах.

Но я хочу вписать в соглашение с ними пункт, согласно которому я буду президентом клуба еще три года, но они не согласны. Остается ждать, чем все закончится», – цитирует Берлускони Corriere dello Sport.

Напомним, что представители «Милана» начали переговоры о продаже клуба китайским инвесторам в начале мая.