«Милан» не будет выкупать права на Балотелли

Руководство «Милана» готово сохранить нападающего Марио Балотелли только лишь в том случае, если «Ливерпуль», которому принадлежат права на итальянца, согласится продлить его аренду, сообщает Sky Sport. Команда Берлускони не рассматривает возможности выкупа контракта 25-летнего футболиста.

Действующий контракт Балотелли с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2018 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 23 матчах «Милана» во всех турнирах, в которых забил лишь три гола, а так же отдал единственную результативную передачу.