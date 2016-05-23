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    «Милан» не будет выкупать права на Балотелли

    Руководство «Милана» готово сохранить нападающего Марио Балотелли только лишь в том случае, если «Ливерпуль», которому принадлежат права на итальянца, согласится продлить его аренду, сообщает Sky Sport. Команда Берлускони не рассматривает возможности выкупа контракта 25-летнего футболиста.

    Действующий контракт Балотелли с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2018 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 23 матчах «Милана» во всех турнирах, в которых забил лишь три гола, а так же отдал единственную результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2016 09:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Koul90 24 мая 2016, 14:58

      Бурная молодость и отсутствие мозгов сказалось на карьере аборигена.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 мая 2016, 09:06

      И правильно

      0
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