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    Рейнгольд: «Результат сезона для «Спартака» – позор, качество игры – ниже плинтуса»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игры «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что московский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ пятое место и пробился в Лигу Европы.

    «Лично для меня результат сезона для «Спартака» – это позор. Это мнение я читал и на страницах «Советского спорта». Если ставить цель – попасть в Лигу Европы и добиться ее – хорошо. Поаплодируем. А качество игры? Ниже плинтуса. Остаюсь при своем мнении. Команда «Спартак» – неконкурентоспособна в пределах России. Я не говорю про Западную Европу. Если на первый план в России выходит «Ростов»… Куда мы катимся?

    «Спартак» потерял сезон. Последние четыре игры команда выиграла, и вдруг все проснулись: «Как заиграла команда». Где она заиграла? Ошибок столько же. Просто сняли Реброва и поставили Песьякова. Угадали на данный момент. Он выручал и сыграл четыре игры на ноль, хотя были моменты», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.05.2016 21:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 мая 2016, 11:57

      Ростов выходит на первый план надолго, так , готовься и привыкай.

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 23 мая 2016, 09:11

      Сумашедший эксперт.

      0
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      Рейтинг: +27

      ntaram 23 мая 2016, 00:18

      Апсалутна с Вас адинакава ни мыслю! А еще Валерий!!!

      1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 22 мая 2016, 22:51

      ну шел бы эксперт и тренировал, а то на словах все герои а как что делать то в кусты!!!глупо выгонять тренера, 5 место не 12 все будет видно во 2 году работы

      0
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      Рейтинг: +19

      viking_91 22 мая 2016, 22:50

      не Аленичев виноват что усиления нет...вот играют сегодня в фнл...а завтра на замену в основе выходят...Боккети Глушак и Промес , Попов молодец...а остальные так се середнячки Комбаровы сдулись, Брызгалов неплохо себя показал...нужен нападающий центральный как ни крути

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