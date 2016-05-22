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    Ибрагимович может стать помощником Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович по окончании сезона может перейти в «Манчестер Юнайтед». Кроме того, форвард может стать играющим тренером и помощником Жозе Моуринью, который, вероятнее всего, встанет во главе английского клуба в начале следующего сезона.

    Напомним, контракт 34-летнего шведа с парижским клубом истекает летом, и он покинет команду в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «ПСЖ» в Лиге 1 31 матч, в которых забил 38 голов.

    Источник: aftonbladet.se

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    22.05.2016 20:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 23 мая 2016, 10:32

      вот это парочка - кулик и гагарочка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 23 мая 2016, 09:35

      бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 мая 2016, 08:06

      Похоже Гиггза в МЮ не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 22 мая 2016, 21:22

      Хахахаха)))) Админы бомбардиры вы понимаете, что такими новостями делаете свой сайт несерьезным! Теряется интерес читать новости здесь! Собираете всякую чушь с левых источников!

      4
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