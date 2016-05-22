Ибрагимович может стать помощником Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович по окончании сезона может перейти в «Манчестер Юнайтед». Кроме того, форвард может стать играющим тренером и помощником Жозе Моуринью, который, вероятнее всего, встанет во главе английского клуба в начале следующего сезона.

Напомним, контракт 34-летнего шведа с парижским клубом истекает летом, и он покинет команду в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «ПСЖ» в Лиге 1 31 матч, в которых забил 38 голов.