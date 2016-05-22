Чемпион Испании «Барселона» и триумфатор Лиги Европы «Севилья» сразятся за кубок страны

«Барселона» постарается сделать дубль и выиграть Кубок Испании, но и у «Севильи» есть отличная возможность взять несколько трофеев в сезоне после победы в Лиге Европы. Встреча двух команд в битве за Суперкубок УЕФА летом прошлого года закончилась со счетом 5:4, а это значит, что и сегодня можно ожидать очередной потрясающий матч.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:30. Не пропустите!