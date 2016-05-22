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Черчесов: «Если игра есть, а результатов нет, то для меня это не спорт»

22 мая 2016, 10:20
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Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне. Российский тренер сумел с первой попытки выиграть чемпионат и Кубок Польши.

«Футбол нужен не для того, чтобы просто играть, а для того, чтобы выигрывать. Я не говорю, что нужно играть плохо и побеждать — если будешь играть плохо, то ничего не выиграешь. Нужно играть на хорошем уровне. Но если игра есть, а никаких результатов нет, то для меня это не спорт. Над кое-какими деталями можно и нужно работать, но рано или поздно игроки упрутся в свой потолок. У каждого есть определенные границы. И в эти моменты одни футболисты должны помочь другим преодолеть эти границы», — заключил Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Европа Легия Черчесов Станислав
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