Кокорин: «Надеюсь, «Динамо» очень быстро вернется в российскую футбольную элиту»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, забивший один из мячей в поединке 30-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:0), выразил надежду, что уже через год бело-голубые смогут вернуться в элиту российского футбола. Напомним, поражение в этом матче лишило динамовцев шансов на сохранение прописки в РФПЛ.

– Если бы вам тренер или руководство «Зенита» предложило не играть в этом матче, согласились бы?

– Возможно. Но я профессионал и должен делать свою работу.

– Болельщики «Динамо» с трибун кричали много гадостей в ваш адрес. Не хотите им что-то сказать?

– Нет, не хочу. А клубу хочу пожелать через год вернуться в премьер-лигу. Так просто не может быть. Я буду обязательно следить за результатами команды в ФНЛ, надеюсь команда вернется очень быстро.