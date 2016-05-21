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    ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи

    В поединке 38-го тура ФНЛ «Арсенал» на чужом поле нанес поражение «Байкалу» благодаря точным ударам Форбса и Беляева. В других матчах «СКА-Энергия» обыграла «Луч-Энергию», «Сибирь» поделила очки с «Волгарем», «Волга» разгромила «Енисей», а «Шинник» крупно уступил «Балтике».

    Чемпионат России. ФНЛ. 38-й тур

    Байкал – Арсенал – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Браун Форбс, 28; 0:2 – Беляев, 50.

    СКА-Энергия – Луч-Энергия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Прокофьев, 14; 2:0 – Базелюк, 49.

    Сибирь – Волгарь – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дышеков, 24; 1:1 – Терехов (пенальти), 64.

    Волга НН – Енисей – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Саркисов, 22; 2:0 – Козлов, 51; 3:0 – Козлов, 90; 4:0 – Маляка, 90.

    Балтика – Шинник – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Земсков, 41; 0:2 – Маляров, 79; 0:3 – Маляров, 86.

    КАМАЗ – Газовик – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Воробьев, 5; 0:2 – Парняков, 68; 0:3 – Кобялко, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 16:09
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 21 мая 2016, 15:04

      А чего в турнирную таблицу результаты не занесли?

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