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    Пименов: «Головина можно взять на Евро»

    Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал шансы хавбека ЦСКА Александра Головина поехать в составе сборной России на Евро-2016.

    «Александр Головин может, конечно, посидеть на лавке на Евро-2016. В товарищеском матче с Францией (2:4), на мой взгляд, он выглядел не хуже всех. Но первый гол в наши ворота привез он.

    Головин забил два «Краснодару», а второй матч против них простоял. Вот тебе и молодой, нестабильный. На перспективу его можно взять, чтобы пришла та самая стабильность», — сказал Пименов.

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    21.05.2016 06:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1481

      GM 21 мая 2016, 10:50

      Фух, ну, слава богу, Пименов дал добро. Теперь Слуцкий может не волноваться по этому вопросу.

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      Рейтинг: +146

      Alexx22 > GM 23 июня 2016, 13:58

      ну теперь я знаю кто это ))))))

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 мая 2016, 08:20

      это кто??????

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Alexx22 21 мая 2016, 12:00

      Это Пименов. Читать не умеешь?

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