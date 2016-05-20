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Слуцкий: «Я против лимита на легионеров»

20 мая 2016, 22:16
8

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступил против ужесточения лимита на легионеров.

«Думаю, его ужесточат, если делать выводы из того, что декларируется в преддверии чемпионата мира – 2018. Но это лишнее, на мой взгляд. Для ведущих российских клубов, играющих в еврокубках, лимит и так тяжелый. Дальнейшие ужесточения создадут еще больше сложностей и на внутреннем рынке, и на международной арене. Я уже много раз говорил, что против лимита, так как в нем ничего хорошего нет. Если наши игроки хотят конкурировать с ведущими футболистами, обыгрывать топ-сборные на чемпионате Европы, то почему им нельзя создать такую конкурентную среду внутри чемпионата, а не искусственно предоставлять им место в составе? Если мы хотим обыграть Италию, то пусть Жирков завоевывает себе место в основе в честной борьбе с Кришито, а не благодаря лимиту. Думаю, он мог бы это сделать», – заявил Слуцкий в интервью «Большому футболу».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Garrincha58
1463772357
что то он обиделся на Жиркова но это их дела а на счет лимита молодец Слуцкий уважаю мнение именно человека футбольного а кто принимает эти лимиты те просто вредители России и тупые бездари
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RamonCSKA
1463772400
Да ,он прав ,это спорт ,а не борьба за паспорт ЦСКА бы давно себе приобрел норм защитников ,а Березуцких и игнашевича бы отправили на лавку ,Зенит бы также посадил Дзюбу кокору и шатова на лавку и купил напов уровня йоветича или манддукича А в сборной бы у нас играли варианты А)все те же самые только без игровой практики Б)игроки из рпл нижней части таблицы и фнл
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ivanthebest
1463773585
Лёня прав!
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Zubo
1463773767
Почему то я думал что Слуцкий так и скажет лимит очень глупая вещь
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463804954
Вы правда так думаете или Вам сказали так думать?
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LokoBars
1463814783
Согласен!
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