Слуцкий: «Я против лимита на легионеров»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступил против ужесточения лимита на легионеров.

«Думаю, его ужесточат, если делать выводы из того, что декларируется в преддверии чемпионата мира – 2018. Но это лишнее, на мой взгляд. Для ведущих российских клубов, играющих в еврокубках, лимит и так тяжелый. Дальнейшие ужесточения создадут еще больше сложностей и на внутреннем рынке, и на международной арене. Я уже много раз говорил, что против лимита, так как в нем ничего хорошего нет. Если наши игроки хотят конкурировать с ведущими футболистами, обыгрывать топ-сборные на чемпионате Европы, то почему им нельзя создать такую конкурентную среду внутри чемпионата, а не искусственно предоставлять им место в составе? Если мы хотим обыграть Италию, то пусть Жирков завоевывает себе место в основе в честной борьбе с Кришито, а не благодаря лимиту. Думаю, он мог бы это сделать», – заявил Слуцкий в интервью «Большому футболу».