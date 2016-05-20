Ионов: «В следующем сезоне ситуация в «Динамо» станет лучше»

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов объяснил, почему он остался в команде в этом сезоне, а также рассказал о планах команды.

– Решил, что перед чемпионатом Европы так будет для меня лучше. Мне нужна была стабильная игровая практика. Плюс руководство клуба заверило, что по окончании сезона в клубе будут перемены.

– Какие?

– Все знают, что у нас были проблемы с финансовым фейр-плей. В результате многие футболисты ушли, но в следующем сезоне ситуация станет лучше.

– Было много новостей о вашем переходе в «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Это все выдумки?

– Что уж там скрывать. Предложения были, но я свой выбор сделал.

– Как себя чувствовала команда после того, как многие ушли?

– Появились молодые ребята. Понятно, что им было тяжело справляться с ответственностью за каждый пропущенный или незабитый мяч. Одно на другое наложилось. Вот сезон и получился таким, каким получился. Для ряда ребят этот чемпионат получился переходным. В следующем сезоне им будет уже проще.

– Особенно если снова будет конкуренция?

– Конкуренция – вообще двигатель всего. Когда она падает, то футболист на тренировке может делать себе какие-то поблажки: не добежать или не доработать. А при конкуренции ты себе этого не позволяешь.