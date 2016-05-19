Друг Джаки: «Гранит вылетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»

Журналист и близкий друг хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Гранита Джаки Артан Муджахири подтвердил, что игрок отправился в Лондон для улаживания последних формальностей по переходу в «Арсенал».

«Срочные новости: только что получил подтверждение. Джака отправился в Лондон, чтобы уладить нюансы по переходу в «Арсенал». Поздравляю «канонира» Гранита!», – написал Муджахири.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Джака принял участие в 28-ми играх, отметился тремя голами и одной результативной передачей.