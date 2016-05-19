Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» вернется к старой эмблеме через два месяца

    Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» и одноименный московский футбольный клуб подписали договор о праве на использование товарного знака «Спартак».

    «Решение о возвращении прежней эмблемы за клубом, со стороны общества будет полная поддержка. Договор уже подписан, на прошлой неделе мы отдали его на регистрацию в Роспатент. Сроки регистрации – до двух месяцев», – сказала председатель центрального и российского советов МФСО «Спартак» Анна Алешина.

    Ранее вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о готовности клуба к возвращению старой эмблемы.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 мая 2016, 03:57

      Давно пора!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 19 мая 2016, 22:20

      Ну и ладненько,без мяча будет лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      leonard1984 19 мая 2016, 22:13

      Звезды не уберут, а вот мячик могут, так как за звезды отвечает Регламет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 19 мая 2016, 21:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну вот и правильно. а то с таким количеством звезд показывать такую игру - позорище

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 19 мая 2016, 21:45

      хорошая новость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 19 мая 2016, 21:18

      Это в смысле лишние звезды уберут?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +362

      sargassov > Klaido 20 мая 2016, 11:15

      За базаром следи! Я тебя не оскорблял!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 мая 2016, 19:14

      Смените Федуна, тогда и будет толк... Дело-то не в эмблеме...

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      kex7 19 мая 2016, 19:14

      наверно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 19 мая 2016, 19:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Звёздочки сотрут?

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11