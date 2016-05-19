Азмун перейдет в «Спартак» вслед за Бердыевым

Вероятность перехода Курбана Бердыева в «Спартак» специалисты оценивают как 50 на 50. Такой переход может состояться, если руководство «Спартака» даст ему карт-бланш на трансферы. Из нынешнего состава его устраивает 3-4 человека. С возможной сменой тренера связаны последние критические высказывания владельца клуба Леонида Федуна в адрес Дмитрия Аленичева, несмотря на победы в последних четырех матчах и завоевание путевки в Лигу Европы.

Вместе с Бердыевым в «Спартак» могут перейти несколько футболистов «Ростова», среди которых форвард Сердар Азмун. «Спартак» уже выходил на «Рубин», который официально имеет права на иранца, и узнавал трансферную стоимость футболиста.