Отступные в контракте Азмуна составляют 6-8 миллионов

Форвард «Ростова» Сердар Азмун, права на которого принадлежат «Рубину», рассчитывает на переход в большой европейский клуб, а не в иранский «Персеполис».

«При всем уважении к команде «Персеполис», я не собираюсь играть в чемпионате Ирана. Сумма отступных в моем контракте – от 6 до 8 миллионов евро, местные клубы не смогут себе этого позволить. Продолжу карьеру в Европе и буду надеяться на переход в большой клуб», – приводит слова Азмуна Tehran Times.

21-летний Азмун провел в нынешнем сезоне 23 матча в розыгрыше российской Премьер-лиги, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.