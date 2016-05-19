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  • Колыванов: «У Смолова есть все, чтобы заиграть в одном из лучших европейских клубов»

Колыванов: «У Смолова есть все, чтобы заиграть в одном из лучших европейских клубов»

19 мая 2016, 11:59
3

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов оценил шансы нападающих национальной команды успешно выступать на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

«У нас очень интересная группа атаки. Последние туры тому подтверждение — Смолов и Дзюба постоянно забивают, гораздо чаще стал выходить на поле в «Зените» Кокорин, значит, он тоже набирает форму.

В этом сезоне у Смолова многое получается, но его всегда отличали и хорошая скорость, и дриблинг, и поставленный с обеих ног удар, и умение вести борьбу вверху. Это один из тех игроков, которые умеют принимать нестандартные решения. Ему нужно продолжать тренироваться, не останавливаться на достигнутом. Видно, что Федор серьезно работает и держит себя в тонусе — всегда подтянут, везде успевает, в том числе и сзади отрабатывать. Для того чтобы стать классным форвардом и играть в одном из лучших европейских клубов, у Смолова есть все. Нужно только совершенствоваться. Если не трудиться в поте лица, прогресса не будет, как бы щедро тебя природа ни наградила талантом. Федор уже громко заявил о себе, и на предстоящем чемпионате Европы, думаю, у него есть шанс многих удивить.

Дзюба — наконечник, он здорово играет головой, благо рост позволяет. Но я знаю, что у него и техника в порядке. Однажды в матче за «молодежку», если не ошибаюсь в игре против сборной Латвии, ему сделали длинную передачу метров на сорок, так вот Артем первым касанием мяч обработал, а вторым послал его в ворота — очень красивый гол получился. Дзюба может действовать непосредственно в штрафной, а Смолова Слуцкий может использовать и как флангового, и как второго форварда», – сказал Колыванов.

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Зенит Краснодар Россия Дзюба Артем Смолов Федор Колыванов Игорь
Комментарии (3)
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Диктор
1463649794
Все-кроме порядочности.
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scikuni
1463651969
а краснодару теперь че делать? вечно сливать концовку чемпа цске? эхперт
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sochi-2013
1463757872
Ждем Евро и ... будем посмотреть. Надеюсь, что за него, будут лучшие клубы Европы бороться.
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