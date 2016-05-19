Колыванов: «У Смолова есть все, чтобы заиграть в одном из лучших европейских клубов»

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов оценил шансы нападающих национальной команды успешно выступать на предстоящем чемпионате Европы во Франции.

«У нас очень интересная группа атаки. Последние туры тому подтверждение — Смолов и Дзюба постоянно забивают, гораздо чаще стал выходить на поле в «Зените» Кокорин, значит, он тоже набирает форму.

В этом сезоне у Смолова многое получается, но его всегда отличали и хорошая скорость, и дриблинг, и поставленный с обеих ног удар, и умение вести борьбу вверху. Это один из тех игроков, которые умеют принимать нестандартные решения. Ему нужно продолжать тренироваться, не останавливаться на достигнутом. Видно, что Федор серьезно работает и держит себя в тонусе — всегда подтянут, везде успевает, в том числе и сзади отрабатывать. Для того чтобы стать классным форвардом и играть в одном из лучших европейских клубов, у Смолова есть все. Нужно только совершенствоваться. Если не трудиться в поте лица, прогресса не будет, как бы щедро тебя природа ни наградила талантом. Федор уже громко заявил о себе, и на предстоящем чемпионате Европы, думаю, у него есть шанс многих удивить.

Дзюба — наконечник, он здорово играет головой, благо рост позволяет. Но я знаю, что у него и техника в порядке. Однажды в матче за «молодежку», если не ошибаюсь в игре против сборной Латвии, ему сделали длинную передачу метров на сорок, так вот Артем первым касанием мяч обработал, а вторым послал его в ворота — очень красивый гол получился. Дзюба может действовать непосредственно в штрафной, а Смолова Слуцкий может использовать и как флангового, и как второго форварда», – сказал Колыванов.