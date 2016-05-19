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  • Симонян: «Украина может выйти из ФИФА, если не хочет играть на ЧМ-2018 с Россией»

Симонян: «Украина может выйти из ФИФА, если не хочет играть на ЧМ-2018 с Россией»

19 мая 2016, 10:44
31

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отреагировал на заявление депутатов Верховной Рады Украины, которые попросили ФИФА лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года.

«Дело в том, что они уже немало глупостей сделали и наговорили. К этой очередной глупости стоит отнестись с юмором, не более. Есть мировое футбольное сообщество, которое четко понимает, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, в 2017 году у нас пройдет Кубок конфедераций.

Если они не хотят быть с Россией, выйти из ФИФА – их право. Выходите из ФИФА, и все. А то диктуют они правила футбольные… Их никто слушать не будет», – сказал Симонян.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Россия Симонян Никита
Комментарии (31)
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Тraumtanzеr
1463646476
Хохлы не люди.
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CSKA №1
1463646780
ХОХЛЫ!!!
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REDWHITE_
1463647979
у какелов пуканы трещат)
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КАРАТ
1463649091
Это все для того чтобы была вонь от ФФУ, а на ЧМ 2018 обязательно приедут, за это деньги платят, а власть может поменяться за это время, фашистов в тюрьму и будет Украина другом России, люди поймут что им пудрят мозги.
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hmelarj
1463649824
вот мы расстроимся)))
Ответить
serega99
1463655171
Хорошо, что в ФИФА работают умные люди.
Ответить
Alex3920486
1463656042
Я как чувствовал, что всю жизнь их недолюбливал... К дагам и чехам, стал лучше относиться, простите парни, без обид...Но этих ублюдков, я ненавижу всей душой и сердцем (большинство)!
Ответить
Alex3920486
1463656702
А знаете, что мне сказала одна хохлушка знакомая....мол вы на нас напали, поубивали людей, газ перекрыли, Крым отобрали. Я удивляюсь, они еще и в сказки до сих пор верят...? У вас нехер отбирать, вы сами все отдали, и пиндосам продались... Братский народ должен быть вместе, не смотря ни на что, а холята всегда - и нашим и вашим...Защеканцы б...дь!!
Ответить
ALeX-161-rus
1463658790
Не хотят играть ,0-3 и пусть дальше не играют..
Ответить
андрей андреев
1463662157
Видимо хохлы этот сайт покинули.
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