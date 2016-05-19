Симонян: «Украина может выйти из ФИФА, если не хочет играть на ЧМ-2018 с Россией»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отреагировал на заявление депутатов Верховной Рады Украины, которые попросили ФИФА лишить Россию права проведения чемпионата мира 2018 года.

«Дело в том, что они уже немало глупостей сделали и наговорили. К этой очередной глупости стоит отнестись с юмором, не более. Есть мировое футбольное сообщество, которое четко понимает, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, в 2017 году у нас пройдет Кубок конфедераций.

Если они не хотят быть с Россией, выйти из ФИФА – их право. Выходите из ФИФА, и все. А то диктуют они правила футбольные… Их никто слушать не будет», – сказал Симонян.