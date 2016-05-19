Неймар договорился о продлении контракта с «Барселоной» до 2022 года

Нападающий «Барселоны» Неймар близок к заключению нового контракта с каталонским клубом. Сообщается, что бразильский форвард продлит соглашение с сине-гранатовыми до 2022 года, а опция выкупа футболиста увеличится до 220 миллионов евро.

Официально о продлении трудового договора будет объявлено после финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится 22 мая.

Нынешний контракт «Барселоны» с Неймаром рассчитан до 2018 года. В этом сезоне он провел за каталонцев 48 матчей, забив 30 голов и сделав 20 результативных передач.